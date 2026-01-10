В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле переиграл «Гамбург» со счетом 2:1.
На гол Луки Вусковича хозяева ответили точными ударами Винченцо Грифо и Игоря Матановича.
Отметим, что с 51-й минуты «Гамбург» играл в меньшинстве из-за удаления Даниэля Эльфадли.
Результат матча
Победа позволила «Фрайбургу» набрать 23 очка и подняться на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 16 баллами идет 13-м.
В параллельной игре «Унион Берлин» и «Майнц» сыграли вничью 2:2. В составе гостей забили Надием Амири и Бенедикт Холлербах. За хозяев отличились Чон У Ен и Данило Дуки.
«Унион» с 22 баллами в активе занимает 9-е место в таблице, «Майн» (9) — последний.
Также «Хайденхайм» и «Кельн» поделили очки, сыграв 2:2. На забитые мячи Марвина Пирингера и Джулиана Нейхауса гости ответили голами Эрика Мартела и Саида Эль Масы.
У «Кельна» стало 17 очков. Команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Хайденхайм» с 12 баллами — 17-й.