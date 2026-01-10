В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле переиграл «Гамбург» со счетом 2:1.

Винченцо Грифо globallookpress.com

На гол Луки Вусковича хозяева ответили точными ударами Винченцо Грифо и Игоря Матановича.

Отметим, что с 51-й минуты «Гамбург» играл в меньшинстве из-за удаления Даниэля Эльфадли.

Результат матча Фрайбург Фрайбург 2:1 Гамбург Гамбург 0:1 Лука Вушкович 48' 1:1 Винченцо Грифо 53' пен. 2:1 Игор Матанович 83' Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт ( Антони Юнг 46' ), Кристиан Гюнтер, Филипп Треу ( Ян-Никлас Бесте 79' ), Максимилиан Эггештайн, Иоганн Манзамби ( Николас Хефлер 90' ), Юито Судзуки, Винченцо Грифо ( Патрик Остерхаге 65' ), Лукас Хёлер ( Игор Матанович 65' ) Гамбург: Даниэл Фернандеш, Миро Мухайм, Лука Вушкович, Фабиу Виейра ( Гонсалу Рамуш 79' ), Николай Ремберг, Альберт Самби Локонга ( Рансфорд Кёнигсдёрффер 90' ), Даниэль Эльфадли, Николас Капальдо, Жан-Люк Домпе ( Джордан Торунарига 57' ), Дэмион Даунс ( Александер Рёссинг-Лелесиит 78' ), Бейкери Джатта Жёлтые карточки: Филипп Треу 39', Филипп Линхарт 43', Патрик Остерхаге 90+7' — Даниэль Эльфадли 4', Лука Вушкович 63', Даниэл Фернандеш 77' Красная карточка: Даниэль Эльфадли 51' (Гамбург)

Статистика матча 7 Удары в створ 5 7 Удары мимо 5 60 Владение мячом 40 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 13 Фолы 11

Победа позволила «Фрайбургу» набрать 23 очка и подняться на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с 16 баллами идет 13-м.

В параллельной игре «Унион Берлин» и «Майнц» сыграли вничью 2:2. В составе гостей забили Надием Амири и Бенедикт Холлербах. За хозяев отличились Чон У Ен и Данило Дуки.

«Унион» с 22 баллами в активе занимает 9-е место в таблице, «Майн» (9) — последний.

Также «Хайденхайм» и «Кельн» поделили очки, сыграв 2:2. На забитые мячи Марвина Пирингера и Джулиана Нейхауса гости ответили голами Эрика Мартела и Саида Эль Масы.

У «Кельна» стало 17 очков. Команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. «Хайденхайм» с 12 баллами — 17-й.