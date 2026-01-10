В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле переиграл «Гамбург» со счетом 2:1.

Винченцо Грифо
Винченцо Грифо globallookpress.com

На гол Луки Вусковича хозяева ответили точными ударами Винченцо Грифо и Игоря Матановича.

Отметим, что с 51-й минуты «Гамбург» играл в меньшинстве из-за удаления Даниэля Эльфадли.

Результат матча

0:1 Лука Вушкович 48' 1:1 Винченцо Грифо 53' пен. 2:1 Игор Матанович 83'
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Лукас Кюблер,  Маттиас Гинтер,  Филипп Линхарт (Антони Юнг 46'),  Кристиан Гюнтер,  Филипп Треу (Ян-Никлас Бесте 79'),  Максимилиан Эггештайн,  Иоганн Манзамби (Николас Хефлер 90'),  Юито Судзуки,  Винченцо Грифо (Патрик Остерхаге 65'),  Лукас Хёлер (Игор Матанович 65')
Гамбург:  Даниэл Фернандеш,  Миро Мухайм,  Лука Вушкович,  Фабиу Виейра (Гонсалу Рамуш 79'),  Николай Ремберг,  Альберт Самби Локонга (Рансфорд Кёнигсдёрффер 90'),  Даниэль Эльфадли,  Николас Капальдо,  Жан-Люк Домпе (Джордан Торунарига 57'),  Дэмион Даунс (Александер Рёссинг-Лелесиит 78'),  Бейкери Джатта
Жёлтые карточки:  Филипп Треу 39',  Филипп Линхарт 43',  Патрик Остерхаге 90+7'  —  Даниэль Эльфадли 4',  Лука Вушкович 63',  Даниэл Фернандеш 77'
Красная карточка:  Даниэль Эльфадли 51' (Гамбург)

Победа позволила «Фрайбургу» набрать 23 очка и подняться на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги.  «Гамбург» с 16 баллами идет 13-м.

В параллельной игре «Унион Берлин» и «Майнц» сыграли вничью 2:2.  В составе гостей забили Надием Амири и Бенедикт Холлербах.  За хозяев отличились Чон У Ен и Данило Дуки.

«Унион» с 22 баллами в активе занимает 9-е место в таблице, «Майн» (9) — последний.

Также «Хайденхайм» и «Кельн» поделили очки, сыграв 2:2.  На забитые мячи Марвина Пирингера и Джулиана Нейхауса гости ответили голами Эрика Мартела и Саида Эль Масы.

У «Кельна» стало 17 очков.  Команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.  «Хайденхайм» с 12 баллами — 17-й.