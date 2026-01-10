Четвертьфиналы Кубка африканских наций быстро отсеивают иллюзии, и афиша в Агадире именно из тех, где остались только топы. Египет идёт за восьмым титулом и подтверждением своего статуса, Кот-д’Ивуар — за защитой короны. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' Перерыв! Египет ведёт после первого тайма, но Кот-д'Ивуар не сдаётся и пытается совершить камбек, пока что не хватает ещё одного гола. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Диоманде получил мяч в штрафной, но не смог обыграть соперника в последний момент.

45' Добавлено 2 минуты.

44' Диалло навесил с углового, на выходе блестяще играет вратарь.

43' Салах навесил со штрафного, защита отбилась.

42' Кессье ударил соперника по ногам, подаст штрафной Египет.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 2 Удары мимо 2 27 Владение мячом 73 1 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 4 Фолы 5

40' ГООООООООЛ! Один отыгрывает Кот-д'Ивуар! Диоманде навесил со штрафного, Фатух подрезал мяч в сетку с острого угла! 2:1, в игре номинальные гости!

38' Ашур нарушил правила на фланге, ивуарийцы подадут штрафной.

36' Дуэ навесил в штрафную, защита справилась.

35' Ашур пробил после отскока, но неточно.

32' ГООООООООЛ! Салах навесил с углового, а Рабиа оказался в идеальной позиции в штрафной и вонзил мяч в сетку! 2:0!

30' Тащит Эль-Шенави! Гессан бил головой после штрафного, кипер выручил!

28' Мармуш убежал в сольный проход, но успели его накрыть защитники, пробить не удалось.

23' Гессан не попал из отличной позиции, одного его оставили в штрафной!

23' Диоманде в касание пробил с края штрафной, попал в защитника.

22' Защита перехватила кросс Диоманде.

20' Сангаре нарушил правиал в центре поля.

18' Опасно бил из-за штрафной Диалло издали, но мимо!

17' В офсайде оказался Кессье.

16' Ндика забрасывал в штрафную, мяч не дошёл до Диоманде.

14' Хани навешивал в штрафную, неточно.

11' В офсайде оказался Мармуш.

09' Ашур нарушил правила грубо, пока что без карточки.

07' Диалло опасно навешивал в штрафную, защитники отбились.

04' ГОООООООЛ! Египет впереди! Ашур отдал на Мармуша, тот отлично завершил, 1:0!

01' Стартовый свисток, поехали!

До матча

22:00 В Агадире сегодня около 14 градусов без осадков, погода не должна помешать футболу.

21:30 Стартовые составы команд:

Кот-д’Ивуар: Фофана; Конан, Коссуну, Кессье, Амад; Дуе, Сангaре, Инао; Ндика, Гессан, Диоманде.

Египет: Эль-Шенави; Хани, Хоссам, Рабиа, Яссер; Ашур, Салах, Фатух, Фатхи; Аттия; Мармуш.

21:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Мустафа Горбаль; ассистенты — Аббес Акрам Зерхуни, Адель Абане, Либан Абдуразак Ахмед; четвёртый арбитр — Жан-Жак Нгамбо Ндала; VAR — Лахлу Бенбрахам; ассистенты VAR — Халил Хассани, Абдалауиз Ясир Ахмед Абдалазиз; инспектор — Али Мулумба Томусанге.

Египет

Сборная Египта прошёл свой путь до четвертьфинала не без нервов. Победа над Бенином потребовала дополнительного времени, хотя по ходу встречи казалось, что всё под контролем. Концовка вернула соперника в игру и растянула матч на сто двадцать минут — показатель того, что запаса прочности у команды Хоссама Хассана хватает, но идеала пока нет.

При этом сухая фактура говорит в пользу «фараонов». Серия без поражений против африканских сборных выросла до четырнадцати матчей, а последние пять игр команда прошла без поражений, одержав четыре победы. Египет умеет терпеть и доводить матчи до нужного результата, даже когда качество футбола скачет.

Главный вопрос — состояние Трезеге, получившего повреждение связок в предыдущем раунде. Его возможное отсутствие сокращает вариативность в атаке. Потеря Мохамеда Хамди уже точно выбила игрока обороны до конца турнира, но в остальном у Хассана широкий выбор, а костяк остаётся неизменным.

Кот-д’Ивуар

Сборная Кот-д’Ивуара в плей-офф зашла очень громко. Победа над Буркина-Фасо со счётом 3:0 стала самой уверенной для «слонов» на этом турнире: два быстрых удара в первом тайме задали тон, третий гол закрыл вопрос в концовке. Действующие чемпионы показали, что могут не только выжидать, но и наказывать.

Команда подходит к четвертьфиналу без поражений в четырёх последних матчах, что добавляет уверенности перед встречей с принципиальным соперником. При этом структура игры остаётся атакующей, Кот-д’Ивуар много создаёт, активно идёт в дриблинг и не боится рисковать, даже если это оставляет пространство сзади.

Из кадровых нюансов — дисквалификация Криста Инао Улая, но она не выглядит критичной. В распоряжении тренерского штаба остаются лидеры атаки, включая Амада Диалло, который уже трижды отличился на турнире и остаётся одним из ключевых источников остроты.

Очные встречи

Это самая часто встречающаяся пара в истории Кубка африканских наций — двенадцатый матч на турнире. Общая статистика также в пользу Египта, двенадцать побед против семи у Кот-д’Ивуара при трёх ничьих. Последняя дуэль на КАН в 2021 году закончилась драмой — Египет прошёл дальше по пенальти.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.74.