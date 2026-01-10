прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 1.74

10 января в четвертьфинале Кубка африканских наций по футболу сыграют Египет и Кот-д'Ивуар. Начало игры — в 22:00 мск.

Египет

Турнирное положение: Египет занял первую позицию в группе, опередив второй в группе ЮАР, третьи в таблице — Анголу и четвертую — Зимбабве.

Команда, таким образом, вышла в 1/8 финала, где сыграла против Бенина, которую уверенно прошла лишь по итогам дополнительного времени.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках как раз первой стадии плей-офф Кубка африканских наций сборная обыграла Бенина (3:1).

До того «фараоны» разошлись миром с Анголой (0:0) и одержали победу над ЮАР (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: египтяне не проигрывают в пяти последних матчах, но это не отрицает наличие проблем у команды.

«Фараоны» хоть и забили трижды Бенину, но победителя выявили уже за пределами основного времени. До того команда не забивала более двух раз за матч с октября-месяца.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: Кот-д'Ивуар занял первую позицию в группе, опередив второй в группе Камерун, третьи в таблице — Мозамбик и четвертую — Гану.

Команда благодаря такому результату вышла в 1/8 финала турнира, где сыграла против Буркина-Фасо, с которой без труда разобралась по итогам 90 минут.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой стадии плей-офф сборная одержала разгромную победу над Буркина-Фасо со счетом 3:0.

До того команда обыграла Габон (3:2) и разошлась миром с Камеруном (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Ивуарийская команда выглядят немного нестабильно на текущем турнире, где могла уступить в последнем туре Габону, но смогла перевернуть ход встречи.

Нельзя сказать, что команда выглядит плохо, но до игры с Буркина-Фасо, «слоны» не без проблем стали первыми в своем квартете.

Статистика для ставок

Египет не проигрывает на протяжении пяти последних встреч

Кот-д'Ивуар забивал в пяти последних матчах

В последнем матче между командами в 2022-м году египтяне оказались сильнее по итогам серии пенальти — 0:0, 5:4 по пенальти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья — в 2.90, победа Египта — в 3.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.67 и 1.42.

Прогноз: Ивуарийцы хоть и имеют определенные трудности, но смотрится куда предпочтительнее египтян.

Ставка: Выход Кот-д'Ивуара в следующий раунд за 1.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, Египет имеет определенные трудности в атаке, что может сыграть злую шутку против них.

Ставка: Тотал Египта меньше 0,5 за 2.34.