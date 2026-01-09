«Милан» и «Дженоа» поделили очки (1:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.
У гостей единственный гол забил Лоренцо Коломбо на 28-й минуте.
«Милан» сумел сравнять счет на 90+2-й минуте, отличился Рафаэл Леау.
На 90+9-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «россонери», но игрок «Дженоа» Николае Станчу не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Результат матча
МиланМилан1:1ДженоаГенуя
0:1 Лоренцо Коломбо 28' 1:1 Рафаэл Леау 90+2'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс (Никлас Фуллкруг 65'), Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа (Закари Атекаме 76'), Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 46'), Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристиан Пулишич, Рафаэл Леау
Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин (Николае Станчу 83'), Брук Нортон-Каффи, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Мортен Торсби (Патрицио Мазини 64'), Руслан Малиновский (Микаэль Эллертссон 64'), Мортен Френнруп, Лоренцо Коломбо (Себастиан Отоа 83'), Витор Оливейра (Джефф Эхатор 75')
Жёлтые карточки: Маттео Габбиа 70', Мик Меньян 90+7', Страхиня Павлович 90+7', Фикайо Томори 90+9' — Никола Леали 80'
После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Дженоа» — на 17-й позиции с 16-ю баллами.