«Милан» и «Дженоа» поделили очки (1:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

У гостей единственный гол забил Лоренцо Коломбо на 28-й минуте.

«Милан» сумел сравнять счет на 90+2-й минуте, отличился Рафаэл Леау.

На 90+9-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «россонери», но игрок «Дженоа» Николае Станчу не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

МиланМиланМилан1:1ДженоаДженоаГенуя
0:1 Лоренцо Коломбо 28' 1:1 Рафаэл Леау 90+2'
Милан:  Мик Меньян,  Фикайо Томори,  Страхиня Павлович,  Алексис Салемакерс (Никлас Фуллкруг 65'),  Давиде Бартезаги,  Маттео Габбиа (Закари Атекаме 76'),  Юссуф Фофана (Рубен Лофтус-Чик 46'),  Лука Модрич,  Адриен Рабьо,  Кристиан Пулишич,  Рафаэл Леау
Дженоа:  Никола Леали,  Аарон Мартин (Николае Станчу 83'),  Брук Нортон-Каффи,  Хоан Васкес,  Лео Эстигор,  Алессандро Маркандалли,  Мортен Торсби (Патрицио Мазини 64'),  Руслан Малиновский (Микаэль Эллертссон 64'),  Мортен Френнруп,  Лоренцо Коломбо (Себастиан Отоа 83'),  Витор Оливейра (Джефф Эхатор 75')
Жёлтые карточки:  Маттео Габбиа 70',  Мик Меньян 90+7',  Страхиня Павлович 90+7',  Фикайо Томори 90+9'  —  Никола Леали 80'

После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе.  «Дженоа» — на 17-й позиции с 16-ю баллами.