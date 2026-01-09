После этого матча «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Дженоа» — на 17-й позиции с 16-ю баллами.

На 90+9-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «россонери», но игрок «Дженоа» Николае Станчу не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

У гостей единственный гол забил Лоренцо Коломбо на 28-й минуте.

«Милан» и «Дженоа» поделили очки (1:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

