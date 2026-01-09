Бундеслига возвращается! В первом матче года Франкфурт сыграет против Дортмунда — борьба за позиции в верхней части таблицы и привычно нервный вечер на «Дойче Банк Парк». Для «Айнтрахта» это шанс приблизиться к зоне Лиги чемпионов, для «Боруссии» — остаться второй после всемогущей «Баварии». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+3' Перерыв! Ничья после первого тайма, ждём, что изменят команды во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Брандт не попал по воротам из штрафной, неплохой момент для него создал Зюле.

45' Добавлено 2 минуты.

43' Грубо в подкат против Нмечи пошёл Теат, заслуженная жёлтая игроку «Айнтрахта».

42' Эбнуталиб не смог пробить в касание после навеса Узуна со штрафного.

41' Зюле снёс Эбнуталиба со спины, жёлтая карточка защитнику.

40' Шлоттербек пробил головой после навеса Рюэрсона – в руки вратарю.

39' Штрафной на правом фланге заработали гости.

37' Рюэрсон забросил мяч в штрафную, никто из партнёров не успел замкнуть на дальней штанге.

36' Нмеча упустил мяч за боковую на левом фланге.

35' Байер обыграл соперника на правом фланге, но неточно отдал на Забитцера.

33' На газоне Гирасси после контакта с Театом, не может подняться нападающий.

31' Доан издалека забрасывал в штрафную, неточно получилось.

30' Кнауф усадил Зюле на газон, тот в падении задел ногу соперника – в этот раз без карточки.

29' Жёлтую карточку получает Антон, откровенно придержал за плечи соперника защитник.

27' Ещё раз с угла поля подали гости, снова неудачно.

25' «Боруссия» подала угловой, не получилось опасного момента.

22' ГОООООООЛ! Сравнивает «Айнтрахт»! Узун сильно пробил в левый угол, Кобель завалился в другую сторону. 1:1!

20' А вот теперь назначен пенальти! Гирасси в своей штрафной ударил Коху по ноге в борьбе за мяч, арбитр особо не сомневался.

19' Браун с левого фланга простреливал в штрафную, попал в Рюэрсона. Весь стадион уверен, что в руку, но арбитр пенальти не ставит.

18' С лёта пытался пробить Кнауфф после заброса, Кобель на месте.

17' Опасно с левой в дальний пробил Узун, Кобель дотянулся!

15' Гости пытались через левый фланг создать момент, но мяч ушёл в аут.

13' Гирасси с левой пробил из-за штрафной – мимо ворот.

10' ГОООООООЛ! Впереди «Боруссия»! Рюэрсон прострелил в центр штрафной, Байер блестяще подставил левую ногу и вонзил мяч в ближний угол! 0:1!

07' «Айнтрахт» забрал себе мяч, пытаются хозяева в позиционной атаке поймать соперника на ошибке.

04' Рюэрсон прострелил к линии штрафной, удар Нмечи заблокировали.

03' «Боруссия» контролирует мяч, уверенно начинает игру.

01' Стартовый свисток, поехали!

До матча

22:10 Судейская бригада матча: главный — Даниэль Шлагер; ассистенты — Свен Вашицки-Гюнтер, Тобиас Фритш; четвёртый арбитр — Мартин Петерсен; VAR — Бенжамин Бранд; ассистент VAR — Маркус Хеккер.

21:55 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Айнтрахт»: Сантос; Кристенсен, Кох, Теате, Доан, Ларссон, Хёйлунн, Браун, Узун, Кнауфф, Эбнуталиб.

«Боруссия» Д: Кобель; Зюле, Антон, Шлоттербек, Рюэрсон, Забитцер, Нмеча, Свенссон, Байер, Брандт, Гирасси.

«Айнтрахт»

Команда Дино Топпмёллера ушла на зимнюю паузу без ощущения стабильности. Да, в двух последних турах были победа и ничья, но в целом атака выглядит вязкой и тяжёлой. Четыре гола за шесть матчей, лишь одна игра с более чем одним забитым мячом за одиннадцать встреч во всех турнирах — слишком скромные цифры для клуба, который рассчитывает на Европу.

Проблемы впереди во многом кадровые. Джонатан Буркардт и Миши Батшуайи по-прежнему недоступны, и «Айнтрахту» снова приходится обходиться без профильного форварда. Ансгар Кнауфф, вероятно, вновь сыграет в роли номинальной «девятки», а креатив и завершение будут зависеть от Рицу Доана и Марио Гётце.

При этом дома Франкфурт заметно надёжнее. Четыре последних матча Бундеслиги на своём поле без поражений, три победы — фактор стадиона остаётся важным. Год назад «Айнтрахт» уже обыгрывал здесь «Боруссию» 2:0, и повторение этого сценария помогло бы сгладить воспоминания о кубковом вылете от Дортмунда осенью.

«Боруссия»

Дортмунд уходит в весну вторым и формально выглядит уверенно: 32 очка, неплохая серия в чемпионате, улучшенная оборона. Однако ощущение недосказанности остаётся. Победа над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха перед паузой была важной, но неубедительной, а отставание от «Баварии» уже заставляет играть без права на осечку.

Команда Ника Ковача прибавила в балансе, но по-прежнему ищет стабильность в атаке. При этом выездная статистика внушает осторожный оптимизм, пять последних гостевых матчей во всех турнирах без поражений, три победы. Дортмунд умеет терпеть и забирать очки в сложных условиях.

Дополнительный фактор давления — турнирная плотность. Потеря очков во Франкфурте может не только увеличить разрыв с лидером, но и подпустить ближе преследователей. В этом смысле старт года для «Боруссии» сразу приобретает стратегическое значение.

Очные встречи

Матчи во Франкфурте редко бывают простыми для Дортмунда. Пять из последних восьми встреч на поле «Айнтрахта» завершились вничью, при двух победах Дортмунда и одной — хозяев.