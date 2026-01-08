9 января в 16-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 22:30 мск.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: команда из Франкфурта борется в текущем сезоне Бундеслиги за место в зоне еврокубков.
В настоящий момент «орлы» имеют в своем активе 25 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.
Франкфуртцы провели 15 матчей, в которых смогли 26 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» сыграли вничью с «Гамбургом» (1:1) и выиграли у «Аугсбурга» (1:0).
До этого же франкфуртский коллектив уступил «РБ Лейпцигу» (0:6) и поделил очки с «Вольфсбургом» (1:1).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Также «Айнтрахт» проиграл «Аталанте» (0:3) и «Барселоне» (1:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете Миши Батшуайи и Джонатан Буркардт, а в своих сборных Фарес Чаиби и Эльес Шкири.
Состояние команды: подопечные Дино Топпмеллера выступают в текущем сезоне в своем темпе, но повторить прошлогоднее третье место команде будет крайне сложно. Думается, что в «Айнтрахте» будут довольны любым местом, которое позволит играть в еврокубках в следующем сезоне.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: коллектив из Дортмунда вряд ли сможет зацепиться за борьбу за чемпионство, но в тройке быть обязан.
Сейчас у «черно-желтых» в активе 32 балла и вторая строчка в турнирной таблице Бундеслиги.
За 15 туров дортмундцы смогли забить 26 мячей, а пропустили всего 12.
Последние матчи: в минувших турах «шмели» обыграли «Боруссию» М (2:0) и «Хоффенхайм» (2:0), но сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1).
Также дортмундская команда поделила очки с «Буде-Глимт» (2:2) в Лиге чемпионов и проиграла «Байеру» (0:1) в Кубке Германии.
Не сыграют: травмированы Вальдемар Антон и Арон Ансельмино, а в сборной Рами Бенсебаини.
Состояние команды: в прошлом сезоне «Боруссия» была только четвертой, а сейчас же подопечным Нико Ковача точно необходимо сделать шаг вверх и залезть в медали. У команды есть все для этого.
Думается, что у «Боруссии» отличный потенциал, но в этом сезоне максимумом команды является второе место Бундеслиги и плей-офф Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Боруссия» проиграла только 1 из последних 9 матчей
- «Айнтрахт» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- В последнем очном матче «Айнтрахт» и «Боруссия» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа «Айнтрахта» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
Прогноз: «Боруссия» сильнее и она на ходу, поэтому должна побеждать.
Ставка: победа «Боруссии» за 2.05.
Прогноз: обычно команды забивают много, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.00.