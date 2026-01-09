«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

За весь матч «канониры» нанесли 4 удара в створ ворот и подали 2 угловых. «Ливерпуль» получил 2 желтые карточки и ни разу не смог попасть в створ ворот.

Результат матча Арсенал Лондон Лондон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье ( Майлс Льюис-Скелли 57' ), Мартин Эдегор ( Эберечи Эзе 78' ), Мартин Субименди, Деклан Райс, Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 78' ), Виктор Дьёкереш ( Габриэл Жезус 64' ), Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 64' ) Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Флориан Вирц, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо Жёлтые карточки: Леандро Троссард 12' — Алексис Мак Аллистер 90'

Статистика матча 4 Удары в створ 0 0 Удары мимо 5 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 0 2 Офсайды 1 10 Фолы 9

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 4-й позиции с 35-ю баллами.