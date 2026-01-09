«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.
За весь матч «канониры» нанесли 4 удара в створ ворот и подали 2 угловых. «Ливерпуль» получил 2 желтые карточки и ни разу не смог попасть в створ ворот.
Результат матча
Арсенал ЛондонЛондон0:0ЛиверпульЛиверпуль
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье (Майлс Льюис-Скелли 57'), Мартин Эдегор (Эберечи Эзе 78'), Мартин Субименди, Деклан Райс, Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 78'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 64'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 64')
Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Флориан Вирц, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо
Жёлтые карточки: Леандро Троссард 12' — Алексис Мак Аллистер 90'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 4-й позиции с 35-ю баллами.