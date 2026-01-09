«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч «канониры» нанесли 4 удара в створ ворот и подали 2 угловых.  «Ливерпуль» получил 2 желтые карточки и ни разу не смог попасть в створ ворот.

Результат матча

Арсенал ЛондонЛондонАрсенал Лондон0:0ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль
Арсенал Лондон:  Дэвид Райа,  Юрриен Тимбер,  Вильям Салиба,  Габриэль Магальяйнс,  Пьеро Инкапье (Майлс Льюис-Скелли 57'),  Мартин Эдегор (Эберечи Эзе 78'),  Мартин Субименди,  Деклан Райс,  Букайо Сака (Чуквунонсо Мадуэке 78'),  Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 64'),  Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 64')
Ливерпуль:  Алисон,  Жереми Фримпонг,  Милош Керкез,  Вирджил ван Дейк,  Ибраима Конате,  Конор Брэдли,  Флориан Вирц,  Доминик Собослаи,  Алексис Мак Аллистер,  Райан Гравенберх,  Коди Матес Гакпо
Жёлтые карточки:  Леандро Троссард 12'  —  Алексис Мак Аллистер 90'

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.  «Ливерпуль» — на 4-й позиции с 35-ю баллами.