Агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на новость о его медосмотре перед переходом в «Зенит». Однако он не подтвердил эту информацию.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Я не знаю, кто дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в "Зенит". Я ничего такого не говорил. У меня много информации, но вам я ее не сообщу. Пока без комментариев», — заявил Еркмин в разговоре с «Чемпионатом».

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, при этом «Зенит» должен будет доплатить.