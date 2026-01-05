Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном уходе нескольких футболистов из клуба в зимнее трансферное окно.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Но есть игроки, которые это заслужили.

Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем одного игрока из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Балтика» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе.