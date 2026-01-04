«Бетис» находится на шестой строчке турнирной таблицы Ла Лиги сезона 2025/2026 с 28 очками после 18 матчей. «Реал» занимает второе место с 45 очками после 19 игр. Лидером чемпионата остаётся «Барселона» с 49 очками.

За «Реал» хет-трик оформил нападающий Гонсало Гарсия , защитник Рауль Асенсио и полузащитник Франсиско Гарсия . Единственный гол «Бетиса» забил Кучо Эрнандес .

В матче 18-го тура испанского чемпионата мадридский «Реал» победил «Бетис» со счетом 5:1.

