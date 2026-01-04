В матче 18-го тура испанского чемпионата мадридский «Реал» победил «Бетис» со счетом 5:1.
За «Реал» хет-трик оформил нападающий Гонсало Гарсия, защитник Рауль Асенсио и полузащитник Франсиско Гарсия. Единственный гол «Бетиса» забил Кучо Эрнандес.
Результат матча
Реал МадридМадрид5:1БетисСевилья
1:0 Гонсало Гарсия 20' 2:0 Гонсало Гарсия 50' 3:0 Рауль Асенсио 56' 3:1 Кучо Эрнандес 66' 4:1 Гонсало Гарсия 82' 5:1 Фран Гарсия 90+3'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер (Ферлан Менди 89'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуаэми (Даниель Себальос 81'), Джуд Беллингхэм, Родриго (Арда Гюлер 77'), Гонсало Гарсия (Фран Гарсия 88'), Винисиус Жуниор (Франко Мастантуоно 77'), Alvaro Fernandez Carreras
Бетис: Альваро Вальес, Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра, Пабло Форнальс, Марк Рока (Родриго Рикельме 67'), Нельсон Деосса (Эктор Бельерин 46'), Кучо Эрнандес, Айтор Руйбаль (Серхи Альтмира 67'), Антони (Пере Гарсия 88'), Анхель Ортис (Джовани Ло Чельсо 46')
Жёлтые карточки: Винисиус Жуниор 53' — Анхель Ортис 19'
«Бетис» находится на шестой строчке турнирной таблицы Ла Лиги сезона 2025/2026 с 28 очками после 18 матчей. «Реал» занимает второе место с 45 очками после 19 игр. Лидером чемпионата остаётся «Барселона» с 49 очками.