После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 49-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 5-й строчке с 33 баллами.

В составе «сине-гранатовых» голы записали на свой счет Дани Ольмо на 86-й минуте и Роберт Левандовский на 90-й минуте.

«Барселона» одержала гостевую победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче 18-го тура испанской Примеры.

