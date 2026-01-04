«Барселона» одержала гостевую победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче 18-го тура испанской Примеры.
В составе «сине-гранатовых» голы записали на свой счет Дани Ольмо на 86-й минуте и Роберт Левандовский на 90-й минуте.
Результат матча
ЭспаньолБарселона0:2БарселонаБарселона
0:1 Даниэль Ольмо 86' 0:2 Роберт Левандовски 90'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Тайрис Долан (Рамон Терратс 82'), Поль Лосано, Урко Гонсалес, Пере Милья (Хавьер Пуадо 82'), Роберто Фернандес (Кевин Гарсиа 75'), Эдуардо Экспозито (Жофре Каррерас 60')
Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Жерар Мартин (Роберт Левандовски 64'), Пау Кубарси, Жюль Кунде, Френки де Йонг, Ферран Торрес (Педри 64'), Маркус Рашфорд (Фермин Лопес 46'), Рафаэл Диас (Даниэль Ольмо 64'), Ламин Ямаль
Жёлтая карточка: Поль Лосано 77' (Эспаньол)
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 49-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 5-й строчке с 33 баллами.