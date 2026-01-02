прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

3 января в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Эспаньол» на 2 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Попугаи» одолели «Атлетик» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с «Райо Вальекано» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Эспаньол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Попугаи» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Эспаньол» традиционно неудачно противостоит «Барселоне». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 ничьих при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» намерены закрепиться в зоне еврокубков.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» на 4 очка опережает «Реал». При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Барселона» одолела «Вильярреал» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Гвадалахаре» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Осасуну» (2:0).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кулес» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 7 раз кряду.

При этом «Барселона» в плане надежности тылов не особенно преуспевает. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Ферран Торрес настрелял уже 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кулес» намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Попугаи» в среднем забивают чаще гола за матч

«Кулес» победили 7 раз подряд

«Барселона» пропускает в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Барселона» борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят землякам.

2.25 Фора «Барселоны» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Эспаньол» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Барселоны» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Эспаньол» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00