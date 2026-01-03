Кто победит в «барселонском дерби»?

В субботу, 3 января, «Эспаньол» примет «Барселону» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+5' Перерыв. В обоюдоострой игре, соперникам не удалось открыть счёт в первой половине матча.

45+3' Вторглись с мячом в ногах в штрафную «Эспаньола» игроки «Барсы», но довести дело до удара не получилось.

45+1' Удар Ламина Ямаля с края штрафной «Эспаньола», намертво поймал мяч вратарь Марко Дмитрович.

45' Добавленное время 5 минут.

43' Повреждения у Кабреры и Эрика Гарсии, медицинские штабы команд приглашены на поле. Головами столкнулись игроки.

42' Удар головой Кабреры после подачи углового «Эспаньола», грамотно выбравший позицию вратарь «Барсы» Гарсия спокойно мяч поймал.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 0 Удары мимо 2 29 Владение мячом 71 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 4 Фолы 6

40' Повреждение у нападающего «Эспаньола» Роберто Фернандеса, оказывают ему помощь представители медицинского штаба.

39' Удар головой из пределов штрафной «Барсы» нанес Милья, вытащил мяч из под перекладины вратарь Жоан Гарсия, совершив красивое спасение.

38' Атака «Эспаньола» закончилась попаданием в положение «вне игры» Пере Мильи.

37' Подача Рафиньи со штрафного к воротам «Эспаньола», но Ферран Торрес до мяча не дотянулся.

36' Позиционная атака «Барселоны», плотно в обороне действуют хозяева поля.

35' Льёт дождь над полем стадиона «Стейдж Фронт» в Барселоне.

32' Получается у футболистов «Эспаньола» зацепиться за мяч, игру от своих ворот тем самым отодвигая.

30' Игроки «Барселоны» технично владеют мячом по всему периметру поля.

28' Удар Ямаля с края штрафной площади «Эспаньола» с левой ноги, мяч рядом со штангой пролетел.

27' Много единоборств в игре.

25' Футболисты «Барсы» готовят угрозу воротам «Эспаньола», внимательно в обороне действуют хозяева.

23' Чуть снизился темп игры.

20' Роберто Фернандес убежал к воротам «Барселоны» и нанес удар с помехами от защитников гостей, отразил мяч вратарь Жоан Гарсия.

19' Не спеша разыгрывают мяч игроки «Барсы» в поисках бреши в обороне «Эспаньола».

17' Подача Маркусу Рашфорда в штрафную «Эспаньола», защитник хозяев Фернандо Калеро выбил мяч подальше.

15' Инициатива у «Барселоны», «Эспаньол» от обороны действует.

13' Прострел Кунде вдоль ворот «Эспаньола» прилетел в руки вратарю хозяев Дмитровичу.

13' Позиционная атака «Барсы», планомерно гости подбираются с мячом к штрафной «Эспаньола».

11' В высоком темпе развивается игра, поочередно команды проводят атаки.

09' Подряд подали 3 угловых хозяева, но справились игроки «Барселоны» со всеми угрозами.

08' Удар Фернандо Калеро из пределов штрафной «Барсы» после подачи со штрафного, заблокировали защитники гостей.

07' Жесткий фол Рашфорда на Омаре Эль-Хилали, главный судья матча обошелся лишь устным предупреждением.

06' Продолжается борьба за инициативу, «Барса» пока больше мячом владеет.

04' Тайрис Долан ворвался в штрафную «Барсы» и пробил с левой ноги, заблокировал полёт мяча к воротам защитник гостей Алекс Бальде.

03' Доставили мяч в штрафную «Эспаньола», но Ферран Торрес не сумел мяч обработать.

02' «Барса» с мячом, начинают конструировать позиционную атаку гости.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Барселоны».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне, вмещающем 40 423 зрителей.

22:40 Главным судьёй матча будет Виктор Гарсия Вердура.

Стартовые составы команд

«Эспаньол»: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Кабрера, Ромеро, Гонсалес, Лосано, Эспосито, Долан, Фернандес, Милья.

«Барселона»: Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин, Бальде, Гарсия, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Торрес, Рашфорд.

«Эспаньол»

«Попугаи» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Ла Лиги. При этом «Эспаньол» на 2 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Попугаи» одолели «Атлетик» (2:1). До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с «Райо Вальекано» завершился успехом (1:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Эспаньол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

«Попугаи» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках. Причем «Эспаньол» традиционно неудачно противостоит «Барселоне». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 ничьих при 3 поражениях. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» намерены закрепиться в зоне еврокубков.

«Барселона»

«Кулес» бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Барселона» на 4 очка опережает «Реал». При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Барселона» одолела «Вильярреал» (2:0). До того команда нанесла поражение «Гвадалахаре» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Осасуну» (2:0). При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

«Кулес» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 7 раз кряду. При этом «Барселона» в плане надежности тылов не особенно преуспевает. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Ферран Торрес настрелял уже 11 мячей в текущем чемпионате. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кулес» намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Ла Лиги. Оба раза победа оставалась за «Барселоной», на выезде 0:2, дома 3:1.

За всю историю команды сыграли между собой 223 матча. В 128 играх победила «Барса», в 45 «Эспаньол», оставшиеся 50 матчей завершились вничью.

