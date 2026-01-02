«Ланс» в гостях обыграл «Тулузу» в рамках 17-го тура Лиги 1 — 3:0.
Хозяева остались в меньшинстве на 23-й минуте после удаления Эмерсонна.
Уэс Саид открыл счет на 57-й минуте, Адриен Томассон удвоил преимущестов «кроваво-золотых» на 85-й минуте, а Исмаэль Гаю в компенсированное время оформил разгром.
Результат матча
ТулузаФранция. Лига 10:1ЛансЛанс
0:1 Уэсли Саид 57'
Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен (Сени Кумбасса 30'), Джибриль Сидибе, Арон Дённум, Алексис Восса (Марио Сауэр 63'), Кристиан Кассерес, Янн Гбоу, Рафик Мессали (Сантьяго Идальго 63'), Эмерсонн да Силва
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Самсон Байду, Маланг Сарр, Флорьян Товен, Андрия Булатович, Адриен Томассон, Одсонн Эдуард (Райан Фофана 38'), Уэсли Саид, Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Чарли Крессвел 57' — Флорьян Товен 50'
Красная карточка: Эмерсонн да Силва 23' (Тулуза)
«Ланс» с 40 очками остался на первом месте в турнирной таблице, «Тулуза» набрала 24 баллов и занимает 8-е место в Лиге 1.