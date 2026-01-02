«Ланс» с 40 очками остался на первом месте в турнирной таблице, «Тулуза» набрала 24 баллов и занимает 8-е место в Лиге 1.

Уэс Саид открыл счет на 57-й минуте, Адриен Томассон удвоил преимущестов «кроваво-золотых» на 85-й минуте, а Исмаэль Гаю в компенсированное время оформил разгром.

Хозяева остались в меньшинстве на 23-й минуте после удаления Эмерсонна .

«Ланс» в гостях обыграл «Тулузу» в рамках 17-го тура Лиги 1 — 3:0.

