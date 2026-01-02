Первый тур 2026 года в Лиге 1 сведёт «Тулузу» и лидера чемпионата — «Ланс». Гости приезжают на «Стадьом де Тулуз» с возможностью увеличить отрыв от «ПСЖ», тогда как хозяева на фоне удачного конца года всерьёз включились в борьбу за еврокубки. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

«Тулуза»

22:25 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Тулуза»: Рест, Мессали, Маккензи, Крессуэлл, Николайсен, Сидибе, Кассерес, Восса, Доннум, Эмерсон, Гбоо

«Ланс»: Риссер, Ганиу, Байду, Сарр, Абдулхамид, Томассон, Булатович, Удоль, Товен, Саид, Эдуар

Концовка 2025 года потенциально стала для «Тулузы» переломной. Команда Карлеса Мартинеса завершила календарный год серией из четырёх матчей без поражений во всех турнирах, выиграв три последние встречи. Победа 3:0 над «Парижем» позволила «фиолетовым» подняться на восьмое место и сократить отставание от зоны еврокубков до четырёх очков.

Домашняя динамика также внушает осторожный оптимизм. «Тулуза» набрала очки в пяти из шести последних матчей Лиги 1 на своём поле, оформив два «сухаря» в трёх предыдущих играх. Победа в пятницу может принести вторую подряд домашнюю победу в чемпионате — подобного клуб не добивался с концовки 2024 года.

Отдельно стоит отметить январскую тенденцию, «Тулуза» выиграла все три первых матча чемпионата в новом году в текущем десятилетии, включая победу 1:0 над «Лансом» в стартовой игре 2025 года — важный психологический момент перед новой очной встречей.

«Ланс»

«Ланс» входит в 2026 год в статусе одного из главных открытий сезона. Команда Пьера Сажа возглавляет таблицу после 16 туров, имея 37 очков, на 13 больше, чем на аналогичном отрезке прошлого чемпионата. Победа 2:0 над «Ниццей» в последнем туре 2025 года позволила «кроваво-золотым» удержаться выше «ПСЖ».

Фундамент лидерства — оборона. «Ланс» пропустил всего 13 мячей, лучший показатель в Лиге 1, и семь из своих 12 побед добыл с минимальным счётом. Это команда, умеющая закрывать матчи и терпеть, когда контроль мяча у соперника.

Выездная статистика подчёркивает стабильность, пять гостевых побед в текущем сезоне Лиги 1 — всего на три меньше, чем за весь прошлый чемпионат. «Ланс» особенно опасен в прагматичных матчах, где решает один эпизод, а не доминирование по владению.

Очные встречи и контекст

История противостояния в последние годы складывается в пользу гостей. «Ланс» набрал очки в семи из восьми последних матчей Лиги 1 против «Тулузы» и выиграл три из четырёх предыдущих визитов на «Стадьом де Тулуз».

