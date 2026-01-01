2 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ланс». Начало игры — в 22:45 мск.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Малыши» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Малыши» одолели «Лион-Дюшер» (2:1).
До того команда учинила разгром «Парижу» (3:0). Плюс поединок со «Страсбургом» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Тулуза» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Малыши» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках.
Причем «Тулуза» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Малыши» намерены подтянуться к зоне еврокубков.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Ланс» на один балл опережает ПСЖ. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ланс» одолел «Фенье-Ольнуа» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть кризисный «Нант» (2:1).
При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 7 раз кряду.
При этом «Ланс» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает меньше гола за матч.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Флорьян Товен настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кроваво-золотые» намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Кроваво-золотые» победили 7 раз подряд
- «Ланс» пропускает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.
Прогноз: «Ланс» борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «Тулузе» палец в рот не клади.
Ставка: Ничья за 3.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20