прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.33

2 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Ланс». Начало игры — в 22:45 мск.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Малыши» сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Малыши» одолели «Лион-Дюшер» (2:1).

До того команда учинила разгром «Парижу» (3:0). Плюс поединок со «Страсбургом» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Тулуза» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Малыши» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Тулуза» традиционно неудачно противостоит «Лансу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Малыши» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ланс» на один балл опережает ПСЖ. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ланс» одолел «Фенье-Ольнуа» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть кризисный «Нант» (2:1).

При этом «Ланс» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила 7 раз кряду.

При этом «Ланс» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает меньше гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и Флорьян Товен настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Кроваво-золотые» намерены удержаться на вершине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Кроваво-золотые» победили 7 раз подряд

«Ланс» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Ланс» борется за чемпионство, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «Тулузе» палец в рот не клади.

3.33 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч «Тулуза» — «Ланс» принесёт прибыль 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: Ничья за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Тулуза» — «Ланс» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20