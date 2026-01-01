1 января на «Селлхерст Парк» состоится матч 19-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» будет принимать «Фулхэм». Начало встречи в 20:30 мск.

«Кристал Пэлас» проиграл 3 матча подряд в Премьер-лиге и опустился на 11-е место с 26 очками. Последним результатом команды стало домашнее фиаско в матче против «Тоттенхэма» (0:1). Дома результаты «орлов» выглядят не очень — 2 победы, 3 поражения, 4 ничьи.

«Фулхэм» постепенно набирает очки. «Дачники» после трех побед подряд имеют 26 очков и сегодня в случае победы поднимутся по таблице, обойдя «Кристал Пэлас». В прошлый раз «Фулхэм» на выезде обыграл «Вест Хэм» (1:0). Победа стала для команды третьей на выезде в этом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.26 на победу «Кристал Пэлас» и 3.55 на победу «Фулхэма».

Ставка искусственного интеллекта — победа «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.