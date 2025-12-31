Легендарный левый защитник Роберто Карлос перенес операцию из-за проблем с сердцем, информирует журналист Мельчор Руис.

Роберто Карлос globallookpress.com

Она была сделана после того, как был обнаружен тромб в ноге и обнаружены проблемы с сердцем. Сейчас жизни футболиста ничего не угрожает, но некоторое время 52-летний бразилец он останется под наблюдением врачей.

Карлос завершил карьеру в 2016 году. Он выступал за «Унион Сан-Жуан», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Коринтианс», «Анжи» и «Дели Дайнамос». За сборную Бразилии защитник провел 127 матчей и забил 11 голов.