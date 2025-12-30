«Арсенал» и «Астон Вилла» опубликовали стартовые составы на матч 19-го тура английской Премьер-лиги.

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Субименди, Мерино, Эдегор, Сака, Троссард, Дьёкереш.

«Астон Вилла»: Мартинес, Богард, Линделёф, Конса, Динь, Онана, Тилеманс, Буэндия, Санчо, Роджерс, Уоткинс.

Матч между этими командами стартует сегодня, 30-го декабря в 23:15 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 18-и туров в АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место в таблице с 42 очками в активе. «Астон Вилла» — на 3-й позиции с 39-ю баллами.