Нигерия обыграла Тунис (3:2) в матче группового этапа Кубка африканских наций.

Виктор Осимхен — нападающий сборной Нигерии globallookpress.com

В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Виктор Осимхен на 44-й минуте, Онинье Ндиди на 50-й и Адемола Лукман на 67-й минуте.

У Туниса отличились Монтассар Тальби на 74-й минуте и Али Абди на 87-й минуте с пенальти.

Результат матча Нигерия Абуджа 3:2 Тунис Тунис 1:0 Виктор Осимхен 44' 2:0 Вильфред Ндиди 50' 3:0 Адемола Лукман 67' 3:1 Монтассар Тальби 74' 3:2 Али Абди 87' пен. Нигерия: Стэнли Нвабили, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Бруно Оньемаечи, Брайт Осави-Самуэль, Фрэнк Аниика ( Моузес Саймон 79' ), Вильфред Ндиди, Алекс Айуоби, Адемола Лукман ( Чидози Авазим 90' ), Виктор Осимхен, Акор Адамс ( Чидера Эджук 79' ) Тунис: Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Дилан Бронн, Янн Валери, Ханнибал Межбри, Эйе Скири, Элиас Ашури ( Исмаэль Гарби 76' ), Hazem Mastouri, Фержани Сасси, Мохамед Бен Ромдане ( Sebastian Tounekti 61' ), Али Абди Жёлтые карточки: Виктор Осимхен 44' (Нигерия), Адесево Аджайи 56' (Нигерия)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 7 Удары мимо 5 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 17 Фолы 16

После этого матча Нигерия занимает 1-е место в группе С с 6-ю очками в активе. Тунис — на 2-й строчке с 3 баллами.