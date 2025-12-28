Нигерия обыграла Тунис (3:2) в матче группового этапа Кубка африканских наций.
В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Виктор Осимхен на 44-й минуте, Онинье Ндиди на 50-й и Адемола Лукман на 67-й минуте.
У Туниса отличились Монтассар Тальби на 74-й минуте и Али Абди на 87-й минуте с пенальти.
Результат матча
НигерияАбуджа3:2ТунисТунис
1:0 Виктор Осимхен 44' 2:0 Вильфред Ндиди 50' 3:0 Адемола Лукман 67' 3:1 Монтассар Тальби 74' 3:2 Али Абди 87' пен.
Нигерия: Стэнли Нвабили, Адесево Аджайи, Кэлвин Бейсси, Бруно Оньемаечи, Брайт Осави-Самуэль, Фрэнк Аниика (Моузес Саймон 79'), Вильфред Ндиди, Алекс Айуоби, Адемола Лукман (Чидози Авазим 90'), Виктор Осимхен, Акор Адамс (Чидера Эджук 79')
Тунис: Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Дилан Бронн, Янн Валери, Ханнибал Межбри, Эйе Скири, Элиас Ашури (Исмаэль Гарби 76'), Hazem Mastouri, Фержани Сасси, Мохамед Бен Ромдане (Sebastian Tounekti 61'), Али Абди
Жёлтые карточки: Виктор Осимхен 44' (Нигерия), Адесево Аджайи 56' (Нигерия)
После этого матча Нигерия занимает 1-е место в группе С с 6-ю очками в активе. Тунис — на 2-й строчке с 3 баллами.