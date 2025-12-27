прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.42

27 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Тунис. Начало игры — в 23:00 мск.

Нигерия

Турнирное положение: Нигерийцы стартовали уверенно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Нигерия набрала 3 очка. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерийцы переиграли Танзанию (2:1).

До того команда с боем уступила Египту (1:2). А вот поединок с ДР Конго завершился поражением в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Нигерия забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Нигерийцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна еще прибавить в плане реализации.

Причем Нигерия традиционно сложно противостоит Тунису. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Нигерийцы мотивированы досрочно пробиться в плей-офф.

Тунис

Турнирное положение: Тунисцы в плане результатов смотрятся симпатично. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем Тунис набрал уже 3 очка. При этом команда в среднем забивает 3 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Тунисцы переиграли Уганду (3:1).

До того команда нанесла поражение Ботсване (2:1). А вот чуть ранее она легко и изящно переиграла Катар (3:0).

При этом Тунис в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тунисцы в последних поединках смотрелись выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом Тунис имеет весьма солидный по именам состав. Да и не проигрывает команда уже четыре матча кряду.

Команда уже 6 лет не проигрывает сборной Нигерии. Да и в нынешней диспозиции тунисцы не собираются лишь отсиживаться в тылах

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Тунисцы попытаются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Тунисцы победили в 3 своих последних матчах

Обе команды победили в стартовом туре

Нигерия уже 6 лет не обыгрывает Тунис

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Нигерийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка активно полетят в атаку.

Номинальные хозяева постараются досрочно выйти в плей-офф, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.42 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Нигерия — Тунис принесёт чистый выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа Нигерии за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Нигерия — Тунис принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50