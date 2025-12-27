27 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Нигерия и Тунис. Начало игры — в 23:00 мск.
Нигерия
Турнирное положение: Нигерийцы стартовали уверенно. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Нигерия набрала 3 очка. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нигерийцы переиграли Танзанию (2:1).
До того команда с боем уступила Египту (1:2). А вот поединок с ДР Конго завершился поражением в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Нигерия забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нигерийцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна еще прибавить в плане реализации.
Причем Нигерия традиционно сложно противостоит Тунису. В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Нигерийцы мотивированы досрочно пробиться в плей-офф.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы в плане результатов смотрятся симпатично. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем Тунис набрал уже 3 очка. При этом команда в среднем забивает 3 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Тунисцы переиграли Уганду (3:1).
До того команда нанесла поражение Ботсване (2:1). А вот чуть ранее она легко и изящно переиграла Катар (3:0).
При этом Тунис в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тунисцы в последних поединках смотрелись выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом Тунис имеет весьма солидный по именам состав. Да и не проигрывает команда уже четыре матча кряду.
Команда уже 6 лет не проигрывает сборной Нигерии. Да и в нынешней диспозиции тунисцы не собираются лишь отсиживаться в тылах
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Тунисцы попытаются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Тунисцы победили в 3 своих последних матчах
- Обе команды победили в стартовом туре
- Нигерия уже 6 лет не обыгрывает Тунис
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нигерия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
Прогноз: Нигерийцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка активно полетят в атаку.
Номинальные хозяева постараются досрочно выйти в плей-офф, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа Нигерии за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50