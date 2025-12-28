Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциале голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева.  Сильные качества Матвея?  Реакция, он высокий, ногами хорошо играет.  Ну, минусов почти нет.  Я даже не знаю, что сказать.

Минусы...  Может, выходы только?  Я ранее уже сказал, что Сафонов, скорее всего, долбанет Шевалье.  Прошло меньше месяца, и он уже его долбанул», — сказал Аршавин в FONtour по Манчестеру.

Напомним, что вместе с ПСЖ Сафонов выиграл Межконтинентальный кубок.  В финале против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.) россиянин отразил 4 пенальти из 5-и.