Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о потенциале голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Сейчас Сафонов сильнее Акинфеева. Сильные качества Матвея? Реакция, он высокий, ногами хорошо играет. Ну, минусов почти нет. Я даже не знаю, что сказать.

Минусы... Может, выходы только? Я ранее уже сказал, что Сафонов, скорее всего, долбанет Шевалье. Прошло меньше месяца, и он уже его долбанул», — сказал Аршавин в FONtour по Манчестеру.

Напомним, что вместе с ПСЖ Сафонов выиграл Межконтинентальный кубок. В финале против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.) россиянин отразил 4 пенальти из 5-и.