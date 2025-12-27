Магомед Оздоев, полузащитник греческого ПАОКа, поделился своими мыслями о возможном участии российских клубов в Лиге чемпионов.

Магомед Оздоев globallookpress.com

«За последние годы Лига чемпионов достигла космического уровня. И не все в России понимают, насколько. Там даже не с чем сравнить. А мне есть с чем. То и дело мы слышим: "Российские клубы боролись бы в Европе за то и за это". Ну, это только разговоры. Реальный уровень ты можешь понять, только конкурируя с топами», — цитирует Оздоева Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу не могут участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года из-за геополитической ситуации.