Энцо Мареска, главный тренер лондонского «Челси», представил обновленный список игроков перед матчем 18-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы».

Энцо Мареска globallookpress.com

На предматчевой пресс-конференции тренер сообщил, что защитник Йоррел Хато не примет участия в предстоящей игре. Игрок получил травму во время разминки перед матчем с «Ньюкаслом».

Тем временем, Джейми Гиттенс вернулся в распоряжение команды. Ранее у него были проблемы с плечом, но все процедуры по восстановлению прошли успешно. Теперь нападающий в хорошей физической форме и готов выйти на поле.

Игра между «Челси» и «Астон Виллой» состоится сегодня, 27 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.