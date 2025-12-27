«Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «мерсисайдцев» голы забили Райан Гравенберх на 41-й минуте и Флориан Вирц на 42-й минуте.
Единственный гол у «Вулверхэмптона» записал на свой счет Сантьяго Буэно на 52-й минуте.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль2:1ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Райан Гравенберх 41' 2:0 Флориан Вирц 42' 2:1 Сантьяго Буэно 52'
Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Кёртис Джонс, Райан Гравенберх, Федерико Кьеза (Конор Брэдли 62'), Алексис Мак Аллистер, Флориан Вирц (Treymaurice Nyoni 90'), Уго Экитике (Коди Матес Гакпо 86')
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе 63'), Мэтт Доэрти (Йёрген Странн Ларсен 62'), Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера (Джон Арьяс 79'), Жуан Гомес, Андре, Толу Арокадаре, Матеуш Мане, Хван Хи Чан (Джексон Тшатшуа 62')
Жёлтая карточка: Андре 56' (Вулверхэмптон)
После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (2).