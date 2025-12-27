Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на возможный уход Бителло из «Динамо».

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Я отношусь с симпатией к Бителло — это один из лучших полузащитников в "Динамо". Это одна из самых значимых фигур для команды. Если он уйдёт, это будет огромной потерей, которую сложно восполнить. Найти игрока такого класса очень сложно. Надеюсь, этого не произойдёт. Бителло как режиссёр — ведёт игру и умеет отдать передачу. Интересный игрок», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В текущем сезоне Бителло провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре ассиста.