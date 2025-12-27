Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта полузащитника Романа Зобнина с московским «Спартаком».

«Он хороший футболист, уже давно в команде. Думаю, что это хороший пример договоренности между клубом и футболистом, который давно играет. Без всякого шума и конфликта подписали новый контракт. Детали мы не знаем, но это красивая история», — цитирует Булыкин «Матч ТВ».

31-летний игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. В этом сезоне сыграл 19 матчей и забил один мяч. Вместе со «Спартаком» Зобнин выиграл чемпионат и суперкубок страны в 2017-м году, а также Кубок России в 2022-м.