«Арсенал» и «Брайтон» сойдутся в матче 18-го тура АПЛ. Встреча пройдет 27 декабря на стадионе «Эмирейтс». Начало в 18:00 мск.

«Арсенал» имеет 39 очков. Команда Микеля Артеты опережает «Ман Сити» всего на 2 пункта, поэтому ей в этом туре очень нужны 3 очка. В последних двух турах «канониры» имели успех. Они одолели «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Еще лучше хозяева выступают дома — 7 побед и 1 ничья в 8 турах.

«Брайтон» пока что безуспешно пытается подобраться к зоне еврокубков. «Чайки» имеют 24 балла и находятся на 9-й позиции. перед этим матчем гости не побеждают уже 4 тура. Последним результатом команды стала ничья 0:0 с «Сандерлендом».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры считают, что у «Арсенала» высокие шансы на успех — 1.36 против 9.00.

Искусственный интеллект предсказал «Арсеналу» победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.

