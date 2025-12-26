Экс-защитник «Челси» Давид Луис, который сейчас выступает за «Пафос», высказался о работе с Антонио Конте.

Давид Луис globallookpress.com

«Когда мы работали в "Челси", у нас часто возникали споры, но в итоге мы стремились к одной цели.

Я долгое время думал, что он сердится на меня. Но затем мы выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии. Перед своим возвращением в Европу он хотел, чтобы я присоединился к "Наполи".

Он говорил, что ему нужен такой игрок, как я — энергичный и немного сумасшедший. В конечном итоге я не смог поехать, потому что у меня не было европейского паспорта», — приводит слова бразильского футболиста Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Луис принял участие в 17 матчах, в которых забил три мяча и сделал один ассист.