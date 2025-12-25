«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Астон Виллы» Морган Роджерса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Морган Роджерс — нападающий «Астон Виллы» globallookpress.com

Стало известно, что руководство «синих» планирует осуществить трансфер Роджерса летом 2026-го года. Нападающий точно не покинет «Астон Виллу» этой зимой.

Роджерс может покинуть стан «львов» даже несмотря на то, что стороны продлил соглашение до лета 2031-го года. «Астон Вилла» будет рассматривать разные варианты, но «Челси» всерьез настроен на трансфер форварда.

В нынешнем сезоне Роджерс провел за «Астон Виллу» 17 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.