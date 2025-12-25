Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о взаимоотношениях с российским специалистом Валерием Газзаевым.

Ролан Гусев — главный тренер «Динамо» М globallookpress.com

«С Валерием Георгиевичем мы на связи, он всё время даёт мне какие-то советы, рекомендации, мы постоянно с ним в контакте — и по телефону, и встречаемся, общаемся. Его советы, его помощь, она очень ценна. Я при нём состоялся как футболист, и сейчас он как тренер помогает мне.

Я вам скажу так, что даже сейчас он идёт в ногу со временем, очень тщательно следит, анализирует, смотрит, поэтому мне очень интересно всегда с ним общаться, слушать его идеи», — приводит слова Гусева «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось о том, что Газзаев может получить руководящий пост в московском «Динамо».