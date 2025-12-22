Отечественный тренер Валерий Газзаев может получить работу в московском «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Валерий Газзаев globallookpress.com

Стало известно, что Газзаева могут назначить на одну из руководящих должностей в московском «Динамо». Кандидатуру специалиста предлагают со стороны консультативного совета «бело-голубых».

Напомним, что Газзаев уже был в московском «Динамо» в качестве футболиста и тренера. В роли настаника специалист выигрывал чемпионат России вместе с «бело-голубыми» в 1992-м году.

После 18-и туров в нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 10-е место в таблице с 21 очками в активе.