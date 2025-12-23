Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал свою оценку по поводу утверждения Ролана Гусева главным тренером «Динамо».

«Можно только порадоваться, что такой значимый для российского футбола клуб принял это решение. Остается только пожелать Ролану Гусеву удачи. Это правильный выбор, поскольку должность главного тренера является ключевой в подготовке команды и ее выступлении. Гусев уже проверенный, свой для клуба человек. Он дважды работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера, и с точки зрения результата у него все получалось», — приводит ТАСС слова Колоскова.

48-летний специалист подписал контракт до конца сезона, ранее он был исполняющим обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.