Бывший футболист сборной России Павел Погребняк высказался о перспективах голкипера Матвей Сафонов в ПСЖ.

Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ globallookpress.com

«Несомненно шансы Сафонова стать первым номером "ПСЖ" увеличились. Просто у него же случился перелом. Эти травмы, перерывы всегда не идут на пользу футболисту, который претендует на место в основе.

Шевалье сломался — Сафонов его здорово заменил и забронировал первый номер. Сейчас наоборот. Пока у них ротация, миксуют. Я бы не говорил со стопроцентной гарантией, что Сафонов или Шевалье сейчас первые номера ПСЖ», — сказал Погребняк Чемпионату.

Напомним, что Сафонов вместе с ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка. Россиянин отразил 4 пенальти из 5-и в серии с «Фламенго» и был признан лучшим футболистом матча.