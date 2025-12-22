Российский комментатор Денис Казанский оценил игру «Баварии» в матче 15-го тура Бундеслиги против «Хайденхайма» (4:0).

«Гегемон "Бавария" играет в своём чемпионате, остальные между собой чего-то ищут. Даже в экспериментальном варианте Компани не понимает, что такое волнение.

Ну и Кейн. Эстетическое удовольствие от игры. И он сам получает, и ты, глядя на него. Сегодня чуть ускорялся. А когда надо, так выкручивал центральных защитников, что у них сразу позывы проступают. Да… И "Хайденхайм" уже не торт…» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 41-м очком в активе. В следующем поединке мюнхенцы сыграют против «Вольфсбурга» 11-го января 2026-го года.