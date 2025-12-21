«Бавария» набрала 41 очко и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» (11 очков) — семнадцатый.

Йосип Станишич, Майкл Олисе, Луис Диас и Гарри Кейн смогли отметиться точными ударами в составе команды Венсана Компани .

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Хайденхайм» со счетом 4:0.

