В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла «Хайденхайм» со счетом 4:0.
Йосип Станишич, Майкл Олисе, Луис Диас и Гарри Кейн смогли отметиться точными ударами в составе команды Венсана Компани.
Результат матча
ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце0:4БаварияМюнхен
0:1 Йосип Штанишич 15' 0:2 Майкл Олисе 32' 0:3 Луис Диас 87' 0:4 Гарри Кейн 90+2'
Хайденхайм: Диант Рамай, Марнон Буш (Юлиан Нийус 66'), Патрик Майнка, Омар Траоре, Йонас Фёренбах, Бенедикт Гимбер, Ян Шёппнер (Миккель Кауфманн 66'), Никлас Дорш, Лука Кербер (Арийон Ибрахимович 46'), Матиас Хонсак (Штефан Шиммер 46'), Марвин Пирингер (Сэрлорд Конте 66')
Бавария: Йонас Урбиг, Рафаэл Геррейру (Альфонсо Дэвис 72'), Хироки Ито, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано (Wisdom Mike 90'), Йосип Штанишич, Луис Диас, Леннарт Карл (Серж Гнабри 63'), Майкл Олисе (Кассиано Киала 90'), Леон Горецка, Гарри Кейн
«Бавария» набрала 41 очко и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Хайденхайм» (11 очков) — семнадцатый.