Для «Баварии» поездка в Хайденхайм — последний штрих к почти безупречному году и возможность уйти на паузу с ощущением полного контроля. Аутсайдер, балансирующий у зоны вылета, принимает команду с самой мощной атакой в Германии и точно попытается укусить лидера Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19' Карль нарушил правила на половине поля соперника, перестарался в отборе.

17' Диас принял мяч на левом фланге и вошёл в штрафную, офсайд зафиксирован.

15' ГОООООООООЛ! Впереди «Бавария»! Олисе навесил с углового, Та на дальней штанге скинул во вратарскую, а Станишич почти с линии ворот добил. 0:1!

14' Гимбер выбил мяч из штрафной, угловой подаст «Бавария».

12' Та пробил головой с острого угла — Рамай отразил!

12' Станишич получил по ногам на правом фланге, штрафной заработала «Бавария».

Статистика матча 0 Удары в створ 3 15 Владение мячом 86 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 1 Фолы 0

11' Кейн забросил в штрафную, защитник перехватил.

10' Диас воткнулся в Гимбера в штрафной хозяев, не получилось пробить.

08' Дорш забросил из глубины, Урбиг легко забрал мяч.

06' Ито пробил с левой после скидки Кейна, попал в защитника.

04' Не получилось пробить после навеса с углового, но тут же вернули мяч гости.

03' Угловой заработала «Бавария».

02' Станишич навесил на дальнюю штангу, Кейн немного не успел к мячу.

01' «Бавария» начинает с центра, поехали!

До матча

19:30 В Хайденхайме сегодня по-зимнему, около 0 градусов. Но хотя бы снега не ожидается, так что погода особо не повлияет на футбол.

19:15 Судейская бригада матча: главный арбитр – Флориан Бадштубнер, ассистенты – Маркус Шуллер и Филипп Хюве, четвёртый арбитр — Том Бауэр, ВАР – Паскаль Мюллер, АВАР — Маркус Волленвебер.

19:05 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Хайденхайм»: Рамай, Траоре, Буш, Маинка, Гимбер, Фёренбах, Дорш, Шоппнер, Кербер, Хонсак, Пирингер.

«Бавария»: Урбиг, Ито, Та, Упамекано, Станишич, Геррейру, Горецка, Олисе, Карль, Диас, Кейн.

«Хайденхайм»

Команда Франка Шмидта подходит к встрече с осторожным оптимизмом. Недавние две победы в трёх турах, включая важные 2:1 дома против «Фрайбурга», немного улучшили настроение и положение в таблице, однако поражение от прямого конкурента («Санкт-Паули») вновь напомнило о цене каждой ошибки. «Хайденхайм» остаётся в двух очках от спасительной зоны и по-прежнему обладает худшей обороной Бундеслиги.

Тем не менее, фактор своего поля играет заметную роль. «Фойт-Арена» не раз помогала хозяевам компенсировать разницу в классе за счёт плотности, агрессии и дисциплины. Пример «Майнца», сумевшего увезти ничью из Мюнхена, лишь усилил веру в то, что даже против такого соперника возможно зацепиться за результат — при идеальном стечении обстоятельств и безошибочной игре в защите.

«Бавария»

Мюнхенцы едут в Хайденхайм с чётким намерением закрыть год победой. Осечка с «Майнцем», где «Бавария» спаслась лишь в концовке, стала редким напоминанием о том, что даже при тотальном контроле и колоссальном преимуществе по моментам расслабляться нельзя. Тем не менее общая картина впечатляет, 51 гол за первые 14 туров — рекорд Бундеслиги на этом отрезке, уверенное лидерство и отсутствие реальных преследователей.

Команда Венсана Компани доминирует не только за счёт качества атаки, но и благодаря глубине состава, позволяющей переживать кадровые потери без резкого падения уровня. Сейчас для гостей важна не столько таблица, сколько концентрация, впереди решающие месяцы в Лиге чемпионов, и подобные выезды — проверка зрелости и внутренней дисциплины.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.