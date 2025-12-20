21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: команда из города Хайденхайм-ан-дер-Бренц пока что откровенно проваливает текущий сезон немецкой Бундеслиги.
В настоящий момент в активе «красных» всего 11 очков и предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице.
За 14 матчей «Хайденхайм» смог забить всего 13 матчей, а пропустил целых 30.
Последние матчи: в прошлых турах подопечные Франка Шмидта проиграли «Санкт-Паули» (1:2), но выиграли у «Фрайбурга» (2:1) и «Униона» (2:1).
До этого же команда также уступила «Боруссии» М (0:3) и «Байеру» (0:6).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы Фрэнк Феллер и Леарт Пакарада.
Состояние команды: в последнее время «Хайденхайм» стал приходить в себя после провального старта сезона. Главной задачей команды остается сохранение прописки в элите и пока что все в руках у коллектива.
В прошлом сезоне «Хайденхайм» стал 16-м и играл переходные матчи за право остаться в Бундеслиги. Сейчас же команду устроит даже 15-я строчка.
«Бавария»
Турнирное положение: мюнхенцы являются безоговорочными фаворитами немецкого чемпионата и не должны упускать титул.
Команда из Мюнхена сейчас имеет на своем счету 38 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице.
Баварцы за 14 матчей смогли 51 раз поразить ворота соперника и 11 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) и разгромили «Штутгарт» (5:0).
Также мюнхенский коллектив смог победить «Унион» (3:2) в Кубке Германии и обыграть «Спортинг» (3:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете Мануэль Нойер и Джамал Мусиала, дисквалифицирован Конрад Лаймер, а в сборной Николас Джексон.
Состояние команды: подопечные Венсана Компани уже не должны упускать преимущество, которое составляет девять очков, и должны стать чемпионами.
Также «Бавария» является главным фаворитом и немецкого Кубка. В Лиге чемпионов же команде будет посложнее, но она и там точно входит в топ-5 главных претендентов на победу в соревновании.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» выиграл только 3 матча в текущем сезоне
- «Бавария» проиграла только 1 матч во всех турнирах в текущем сезоне
- В последнем очном матче «Бавария» разгромила «Хайденхайм» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа «Хайденхайма» — в 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.25 и 3.75.
Прогноз: «Бавария» намного сильнее соперника и должна уверенно побеждать.
Ставка: победа «Баварии» с форой-2,5 за 2.00.
Прогноз: «Хайденхайм» может в этой игре не забить, команда не очень часто поражает ворота соперников.
Ставка: «Хайденхайм» не забьет за 2.00.