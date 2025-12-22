Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу текущей формы полузащитника своей команды Моргана Роджерса.

Морган Роджерс globallookpress.com

«Он потрясающий парень и потрясающий игрок, потому что он любит футбол. Морган любит работать. Он трудяга, и он поднимает свой профессиональный уровень до высокой планки. Он начал сезон без впечатляющих цифр в статистике, но играл хорошо, всегда демонстрировал правильное отношение и забивал голы», — цитирует Эмери BBC.

В матче 17-го тура АПЛ против «МЮ» (2:1) 23-летний Роджерс стал главным героем, забив оба мяча бирмингемцев. В этом сезоне хавбек сыграл 23 матча, забил 7 мячей и сделал 5 ассистов. В составе сборной Англии он провел 12 матчей и отметился одним голом.