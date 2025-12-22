В понедельник, 22 декабря, сборная Египта сыграет против сборной Зимбабве в 1-ом туре Кубка африканских наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12' Эмам Ашур с лёту пробил из пределов штрафной Зимбабве после выверенной подачи Салаха, мяч рядом со штангой пролетел.

10' Удар Ашура из пределов штрафной Зимбабве заблокировали, с подбора пробил Марван Аттия, но мяч выше ворот полетел.

09' Инициатива у Египта, вынуждают они защищаться футболистов Зимбабве.

08' Желтая карточка показана Вашингтону Навайе, за отмашку локтем в верховом единоборстве.

07' После подачи Салаха в штрафную Зимбабве, Трезеге замыкал головой, спас Зимбабве вратарь Аруби, выбив мяч с ленточки ворот.

04' Эмам Ашур ворвался в штрафную Зимбабве, но его удар успел накрыть защитник Мунаше Гарананга.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 87 Владение мячом 13 1 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 0 Фолы 2

03' С мячом футболисты сборной Египта, пока он на своей половине поля контролируется.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Зимбабве.

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на «Стад Адрар Арене» в Агадире, Марокко, вмещающей 45 480 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Исса Си из Сенегала.

Стартовые составы команд

Египет: Эль-Шенави, Хани, Ибрахим, Абдельмагид, Аттия, Ашур, Фати, Салах, Трезеге, Мармуш.

Зимбабве: Аруби, Мурвира, Гарананга, Хадебе, Тавара, Фабиш, Накамба, Жалай, Мсендами, Дуб, Навайя.

Египет

Египтяне легко пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы. При этом Египет набрал 26 очков в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Египтяне одолели Нигерии (2:1). До того команда была бита Иорданией (0:3). А вот поединок с ОАЭ завершился подписанием мировой (1:1). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Египет забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Египтяне нынче выглядят вполне прилично. Команда способна прибавить в плане реализации. Причем Египет традиционно удачно противостоит Замбии. В четырех очных поединках команда победила 5 раз. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Египтяне мотивированы стартовать максимально уверенно.

Зимбабве

Зимбабвийцы явно не преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы своей отборочной группы. Причем Зимбабве набрал всего 5 очков в последнем отборе. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. Зимбабвийцы одолели Катар (2:1). До того команда потерпела поражение от Алжира (1:3). А вот чуть ранее она была бита сборной Лесото (0:1). При этом Зимбабве в 5 своих последних поединках добыли одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Зимбабвийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда до последней виктории уступила дважды кряду. При этом Зимбабве имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч. Команда уже 33 года не обыгрывает сборную Египта. Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей. Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Зимбабвийцы попытаются преуспеть в контригре.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 12 матчей. В 7 играх победила сборная Египта, в 1 Зимбабве, оставшиеся 4 матча завершились вничью.

