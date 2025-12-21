прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.05

22 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Египет и Зимбабве. Начало игры — в 23:00 мск.

Египет

Турнирное положение: Египтяне легко пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Египет набрал 26 очков в 10 поединках. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Египтяне одолели Нигерии (2:1).

До того команда была бита Иорданией (0:3). А вот поединок с ОАЭ завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Египет забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Египтяне нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем Египет традиционно удачно противостоит Замбии. В четырех очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Египтяне мотивированы стартовать максимально уверенно.

Зимбабве

Турнирное положение: Зимбабвийцы явно не преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Зимбабве набрал всего 5 очков в последнем отборе. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Зимбабвийцы одолели Катар (2:1).

До того команда потерпела поражение от Алжира (1:3). А вот чуть ранее она была бита сборной Лесото (0:1).

При этом Зимбабве в 5 своих последних поединках добыли одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Зимбабвийцы в последних поединках смотрелись бледновато. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

При этом Зимбабве имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда уже 33 года не обыгрывает сборную Египта. Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Зимбабвийцы попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Зимбабвийцы в среднем пропускают чаще гола за матч

Египтяне в среднем забивают 2 мяча за матч

Египет уже 33 года не проигрывает зимбабвийцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.62.

Прогноз: Египтяне способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются стартовать как можно увереннее, да и зимбабвийцы в последнее время выглядят не столь убедительно.

2.05 Победа Египта -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Египет — Зимбабве принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа Египта -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Египет — Зимбабве позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20