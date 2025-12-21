В «Ливерпуле» опасаются, что нападающий команды Александер Исак получил тяжелую травму в матче 17-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1). Об этом сообщает The Athletic.

Александер Исак — нападающий «Ливерпуля» globallookpress.com

Напомним, что Исак получил травму на 56-й минуте встречи после забитого гола в ворота «шпор». После повреждения форвард упал на газон и не смог продолжить встречу.

Отмечается, что точный диагноз и сроки восстановления будут известны после получения результатов МРТ.

В нынешнем сезоне Исак провел за «Ливерпуль» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.