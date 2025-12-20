Матч, который сначала как будто стеснялся быть топовым, внезапно заискрил в концовке. «Ливерпуль» увёз победу 2:1, но сделал это уж очень неубедительно. Удаление Симонса на 33-й минуте перекроило рисунок игры, травма Исака испортила момент, когда всё только начинало складываться, а концовка превратилась в сплошные нервы, где «шпоры» вдевятером всё равно искали шанс зацепиться за ничью.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Александер Исак 56' 0:2 Уго Экитике 66' 1:2 Ришарлисон 83' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро, Родриго Бентанкур, Арчи Грей ( Жоау Палинья 71' ), Мохаммед Кудус ( Бреннан Джонсон 58' ), Лукас Бергвалль ( Вильсон Одобер 71' ), Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани ( Ришарлисон 80' ) Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли ( Александер Исак 46' ), Флориан Вирц ( Treymaurice Nyoni 90' ), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Кёртис Джонс, Уго Экитике ( Эндрю Робертсон 90' ) Жёлтые карточки: Кристиан Ромеро 66', Микки ван де Вен 85', Родриго Бентанкур 90+5', Ришарлисон 90+12' — Ибраима Конате 77', Доминик Собослаи 84', Алексис Мак Аллистер 90+7' Красные карточки: Ксави Симонс 33' (Тоттенхэм), Кристиан Ромеро 90+3' (Тоттенхэм)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 1 35 Владение мячом 65 2 Угловые удары 6 1 Офсайды 6 9 Фолы 7

Первые полчаса не давали ощущения, что это игра, в которой кто-то обязан доминировать. Франк оставил Ришарлисона на скамейке в пользу Бергваля, и это выглядело логично. «Тоттенхэм» старался быть собранным, активно прессинговать и не сваливаться в хаотичную перестрелку. Публика начинала заводиться от любого спорного свистка, но по самой игре «шпоры» держались вполне уверенно.

Рандаль Коло Муани получал свои полумоменты. Сначала Брэдли успел подставиться под его удар, потом Порро подключился по флангу, но форвард не попал как следует. Самый реальный шанс до удаления пришёл с простого, рабочего эпизода — Порро подал, Спенс кивнул мяч поперёк ворот, Коло Муани оказался один и пробил прямо в руки Алисону. Не хватило лишь последнего движения, как это часто бывает с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» globallookpress.com

«Ливерпуль» же до перерыва выглядел удивительно пассивным. Запомнился разве что стандарт, после которого ван Дейк пробил без особой трудности для Викарио. В остальном — много контроля без обострения и ощущение, что обе команды проверяют друг друга на терпение.

ВАР удаляет Симонса

В абсолютно обычном эпизоде Хави Симонс побежал прессинговать ван Дейка на чужой половине и зачем-то заехал голландцу шипами в ахилл без намёка на игру в мяч. В игровом темпе это выглядело как неловкость и чрезмерный азарт, но на повторе стало очевидно, что Симонс шипами впился в ногу ван Дейка и сделал это с дополнительной агрессией. Судья сначала показал жёлтую, а после просмотра у монитора превратил её в красную — очевидное решение.

Формулировки тут не так важны, важнее последствия — матч перестал быть равным. «Тоттенхэм» вынужден был выбирать осторожность, а «Ливерпуль» получил ситуацию, в которой надо просто методично давить и не дарить сопернику поводов поверить в себя.

Удаление Хави Симонса globallookpress.com

Но до перерыва «Ливерпуль» так и не включился по-настоящему. Более того, лучший момент тайма после удаления снова возник у хозяев после мощного прострела Педро Порро, под который не смог подстроиться Спенс.

Исак выходит, открывает счёт — и травмируется

В перерыве Слот вместо Брэдли выпустил Исака. То есть «Ливерпуль» сознательно добавил ещё одного человека «в штрафную и рядом с ней», пожертвовав привычной схемной аккуратностью. И это решение оказалось идеальным попаданием.

Ключевой ошибкой стал пас Ромеро — слишком амбициозный и слишком предсказуемый. Макаллистер его прочитал, перехватил, через Собослаи мяч дошёл до Вирца, тот отдал в коридор на Исака, а швед спокойно пробил левой мимо Викарио и открыл счёт. В этой атаке было заметно, насколько «Ливерпуль» зависит от скорости мышления в финальной фазе. Пока её не было, игра вязла. Как только появилась связка быстрых пасов, всё стало выглядеть очень просто.

Исак на газоне после забитого мяча globallookpress.com

Исаκ забил и тут же свалился на газон, никак не реагируя на свой забитый мяч. В момент удара его жёстко встретил ван де Вен, это выглядело как отчаянная попытка спасти эпизод, а не намерение травмировать. Однако итог всё равно один — врачи на поле, пауза, а потом Александра Исака уводят под руки. Он успел провести на поле меньше четверти часа, забить четвёртым касанием и превратить победный ход тренера в тревогу для всех, кто связан с «Ливерпулем».

По ощущениям матч в этот момент мог стать спокойным для гостей — численное преимущество, счёт открыт, соперник вынужден раскрываться. Но вместо этого игра снова стала нервной, потому что травма выключила как будто не только игрока, но и ритм всей команды.

Экитике забивает второй, «Тоттенхэм» взрывается в концовке

Вместо Исака вышел Фримпонг, и именно он стал автором подачи на второй гол. Прорыв, затем кросс с рикошетом от защитника, и после этой чуть кривой траектории первым сориентировался Экитике. Он выиграл позицию у Ромеро, выпрыгнул выше и направил мяч в самый угол ворот. «Тоттенхэм» спорил, считал, что Экитике нарушил правила в борьбе. Ромеро завёлся, получил карточку за протесты — и эта злость потом сыграла против хозяев.

Гол Экитике globallookpress.com

Франк бросил в игру Ришарлисона, а вместе с ним прямоту и агрессию в штрафной. Гол «шпор» родился из тотального хаоса. После подачи углового мяч метался в штрафной, ван Дейк не дотянулся, а Ришарлисон оказался в нужном месте и пробил мимо Алисона. Это был момент гордости для «Тоттенхэма», даже вдесятером команда не сложилась и не ушла в тихое поражение.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» globallookpress.com

А «Ливерпуль» внезапно испугался такого оживлённого соперника. У гостей появились лишние касания, суета с мячом и желание просто выбить его вперёд. Чем ближе был финальный свисток, тем больше у хозяев возникало ощущение, что ещё один шанс точно будет. Но классического сценария камбека не получилось.

Уже в компенсированное время Кристиан Ромеро сорвался окончательно. Лёжа на газоне, аргентинец зачем-то пнул Конате — железная вторая жёлтая и удаление. «Тоттенхэм» остался вдевятером, обычно это финальная точка, после которой игра умирает. Здесь она, наоборот, стала ещё более ломаной и напряжённой, «шпоры» продолжали идти вперёд, стадион шумел, а «Ливерпуль» просто держался, стараясь не подарить ещё один стандарт или лишний подбор.

Ромеро уходит с поля после удаления globallookpress.com

Что этот матч говорит о командах

«Ливерпуль» выиграл и продолжил серию без поражений, но такой выезд в Лондон не выглядит идеалом концентрации. Тревожной концовки после удаления вообще не должно было быть. Но травма Исака и реакция на неё опять подсветили, что команда Слота умеет контролировать игру, но на хаос отвечает дрожью в коленях, ошибками и страхом.

«Тоттенхэм» проиграл, но в отрезках показал, что может выглядеть цельно. Проблема в том, что матч с такими обстоятельствами требует холодной головы, а «шпоры» дважды сами добавили огня там, где не надо — сначала глупо Симонс, потом ещё глупее ушёл с поля Ромеро. И всё же финальные минуты вдевятером подтвердили, что у команды Франка есть искра и характер, которые хотя бы не позволили игре превратиться в пустую формальность.