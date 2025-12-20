«Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» (2:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «мерсисайдцев» голы записали на свой счет Александер Исак на 56-й минуте и Уго Экитике на 66-й минуте.
Единственный гол у «Тоттенхэма» забил Ришарлисон на 83-й минуте.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:2ЛиверпульЛиверпуль
0:1 Александер Исак 56' 0:2 Уго Экитике 66' 1:2 Ришарлисон 83'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро, Родриго Бентанкур, Арчи Грей (Жоау Палинья 71'), Мохаммед Кудус (Бреннан Джонсон 58'), Лукас Бергвалль (Вильсон Одобер 71'), Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани (Ришарлисон 80')
Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Александер Исак 46'), Флориан Вирц (Treymaurice Nyoni 90'), Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Кёртис Джонс, Уго Экитике (Эндрю Робертсон 90')
Жёлтые карточки: Кристиан Ромеро 66', Микки ван де Вен 85', Родриго Бентанкур 90+5', Ришарлисон 90+12' — Ибраима Конате 77', Доминик Собослаи 84', Алексис Мак Аллистер 90+7'
Красные карточки: Ксави Симонс 33' (Тоттенхэм), Кристиан Ромеро 90+3' (Тоттенхэм)
После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 13-й строчке с 22 баллами.