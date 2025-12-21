Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче против «Астон Виллы» (1:2).

Рубен Аморим globallookpress.com

«Думаю, мы сегодня были лучше. Нам не повезло, но даже без травмированного Бруну мы были лучшей из двух команд. Мы успешно блокировали контратаки. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит, потому что значение имеет только результат.

Я считаю, что мы заслуживали намного большего, лучшая из двух команд не победила.

Травма Бруну — это странно. Обычно в это время года у нас много проблем, но надо справляться. Думаю, у Фернандеша проблема с мягкими тканями, так что он пропустит какое-то время. Посмотрим», — цитирует Аморима ВВС.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 7-й позиции (26).