«Реал» подходит к субботнему матчу с «Севильей» в состоянии, когда любая победная серия одновременно и успокаивает, и мгновенно поднимает планку ожиданий — две победы подряд есть, но качество этих матчей оставило вопросы. На «Бернабеу» мадридцы должны подтверждать статус претендента на титул, тем более что отрыв от «Барселоны» составляет четыре очка, а у каталонцев впереди непростая встреча с «Вильярреалом». Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:45 Судейская бригада матча: главный арбитр – Алехандро Муньис, ассистенты — Диего Санчес и Фабиан Бланко, четвёртый арбитр – Хаиме Руис, ВАР — Хавьер Иглесиас, АВАР — Рауль Мартин Гонсалес.

22:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Реал»: Куртуа, Aсенсио, Рюдигер, Гарсия, Чуамени, Хёйсен, Беллингем, Родриго, Гюлер, Мбаппе, Винисиус.

«Севилья»: Влаходимос, Кармона, Гудель, Хуанлу Санчес, Маркан, Суасо, Соу, Агуме, Менди, Ромеро, Алексис Санчес.

«Реал Мадрид»

Команда Хаби Алонсо на неделе едва не устроила себе проблемы в кубке. В гостях у «Талаверы» «Реал» вёл с комфортным запасом, но позволил хозяевам забить дважды в концовке и в итоге прошёл дальше со счётом 3:2. До этого был важный по настроению и таблице выезд к «Алавесу» — победа 2:1, которая чуть сняла напряжение после неудачного отрезка.

Сейчас «Реал» второй, дома в лиге выиграл шесть матчей из семи, и любая осечка на «Бернабеу» будет восприниматься болезненно. При этом команда снова сталкивается с набором кадровых ограничений, из-за которых даже удачные результаты не выглядят устойчивыми.

Точно не сыграют Карвахаль, Александер-Арнольд и Милитао, плюс дисквалифицированы Эндрик и Альваро Каррерас, а Браим Диас уехал на Кубок африканских наций. Ещё целая группа под вопросом: Асенсио (болезнь), Камавинга, Алаба, Рюдигер, Вальверде и Менди — решение по ним будет ближе к стартовому свистку. Важный момент — Мбаппе продолжает играть с проблемой колена, но из-за значимости матча ожидается, что он снова выйдет в старте. Если Рюдигер будет готов, это заметно укрепит центр обороны, где у «Реала» в последние недели самая уязвимая линия.

«Севилья»

У «Севильи» сезон идёт волнами. С одной стороны, в прошлые выходные команда Матиаса Альмейды выдала яркий матч и разгромила «Овьедо» 4:0, поднявшись на девятое место и приблизившись к зоне еврокубков, до шестой строчки пять очков. С другой — кубок в середине недели закончился поражением 0:1 от «Алавеса» и вылетом. В целом сейчас «Севилья» выглядит не разваливающейся, только одно поражение в четырёх последних матчах во всех турнирах, плюс вполне рабочие цифры на выезде — три победы, ничья и четыре поражения в восьми гостевых играх лиги.

Но есть и тяжёлая историческая рамка, которая особенно давит именно в Мадриде. «Севилья» не побеждает «Реал» в гостях в чемпионате с декабря 2008 года, а серия «Реала» без поражений в этом противостоянии растянулась до 13 матчей. Плюс свежие воспоминания — 4:2 на «Бернабеу» в декабре 2024-го и 2:0 в мае 2025-го.

Кадрово у гостей тоже непросто. Акор Адамс и Эджуке уехали на Кубок африканских наций, травмированы Рубен Варгас, Янузай, Ньянзу и Суаcо. Ещё несколько игроков под вопросом, включая Кике Саласа, Маркао, Аспиликуэту и Нюланна. Зато возвращается после дисквалификации Исаак Ромеро, и это добавляет вариантов впереди, где ему может помогать Алексис Санчес.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81.