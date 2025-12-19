«Реал» столкнется с проблемами в матче с «Севильей»?

20 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Севилья». Начало игры — в 230:00 мск.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков за семнадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 36:17.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в гостях «Талаверу» в Кубке Испании — 3:2.

До того команда обыграла «Алавес» (2:1) в Ла Лиге и проиграл «Ман Сити» (1:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Реал» недавно прошел непростой отрезок без побед в Ла Лиге.

Пока команда одержала две не самые яркие, но немаловажные победы в последних встречах придают некую уверенность в светлое будущее.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» в текущем сезоне занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков за 16 встреч, и имеет разницу мячей 24:24.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Кубке Испании «Алавесу» со счетом 0:1.

До того команда оказалась сильнее «Овьедо» (4:0) и сыграла вничью с «Валенсией» (1:1) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Севилья» в текущем сезоне выступает намного лучше, чем в прошлом году, но андалусийцам не хватает стабильности.

Команда вполне способна сражаться за еврокубки, но для этого стоит прибавить в стабильности.

Статистика для ставок

«Реал» пропускает в последних четырех встречах

«Севилья» сыграла «на ноль» только в одной из шести последних играх

Последний матч между командами завершился победой «Реала» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 7.00, а победа «Севильи» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.34 и 2.98.

Прогноз: «Реал» испытывает определенные проблемы в обороне, как и «Севилья», стоит ожидать голы в ворота обеих команд.

1.81 Обе забьют — Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Реал» — «Севилья» принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Обе забьют — Да за 1.81.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Севилья» окажет жесточайшее сопротивление мадридскому клубу.

2.28 Победа «Севильи» с форой +1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Реал» — «Севилья» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Севильи» с форой +1,5 за 2.28.