Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Здорово находиться в таком положении, но говорю вам: нам не одолеть "Арсенал", если мы не улучшим игру. Нынешнего уровня будет недостаточно, и я действительно так считаю.

Я рад, что мы в хорошем положении здесь, а также в Лиге чемпионов. Мы близки к вершине. Команда прибавляет с каждым матчем, защищается по-разному. И атаковать нужно по-разному — это зависит от структуры соперника. Сегодня было очевидно, что нам нужно делать, но мы занимали не лучшие позиции.

Мы недостаточно хорошо работаем с мячом, и поэтому многое у нас не получается: мы занимаем не лучшие позиции для того, чтобы прорываться сквозь линии и делать следующие шаги. Дело в том, что футболисты недостаточно храбры для этого.

Но мы прибавим, потому что играем открыто. У нас потрясающая команда, и мы постараемся этого добиться», — сказал Гвардиола Sky Sports.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице английской Премьер-лиги с 37-ю очками в активе. «Горожане» опережают «Арсенал» на 1 балл, имея на одну игру больше.