ФИФА ввела ограничения для саудовского клуба «Аль-Наср», запретив ему подписывать новых игроков. Информация об этом размещена на официальном сайте федерации.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Mundo Deportivo сообщает, что на «Аль-Наср», возможно, наложен трансферный бан из-за долга перед «Манчестер Сити», возникшего после покупки центрального защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году.

Саудовский клуб не погасил долг перед «горожанами» в размере около девяти миллионов, срок выплаты которого истек 31 августа. В прошлом сезоне Ляпорт покинул «Аль-Наср» и перешел в «Атлетик» из Бильбао.