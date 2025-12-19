Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о будущем в клубе египетского нападающего Мохамеда Салаха.

Арне Слот
Арне Слот globallookpress.com

«На прошлой неделе я отметил, что дела говорят громче слов.  Мы двинулись дальше.  Он был в составе на матч с "Брайтоном", и он был первой заменой, которую я сделал.  Сейчас Мохамед на Кубке африканских наций, играет важные матчи не только за себя, но и за страну.  И нам, и ему предстоят очень важные игры, поэтому лучше сосредоточить внимание на самих себе.  Не должно быть никаких отвлекающих факторов из-за моих слов о его положении в клубе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, ранее между Слотом и Салахом случился конфликт по причине интервью футболиста.  После этого он исключил египтянина из состава.